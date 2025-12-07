²´µíºÂ¡¦½÷À­¤Î±¿Àª °ú¤­Â³¤­¿È¶á¤Ê¿Í¤È¤ÎÀÜÅÀ¡¢¸òÎ®¤¬Áý¤¨¤ëÎ®¤ì¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔËþ¤ä¥¤¥é¥¤¥é¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤ÌÌ¤¬¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È´¶¤¸¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤¦¸À¤¤¤¿¤¯¤â¤Ê¤ë¤«¤â¡£¤¿¤ÀÁê¼ê¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¿ä¤·ÎÌ¤ì¤Ê¤¤»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¿Í¤Î¥Úー¥¹¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¤Ï²º¤ä¤«¤Ë¤«¤«¤ï¤ì¤ëÈÏ°Ï¤Ç¤À¤±¤Ä¤­¹ç¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤â½¼¼Â¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»Å»ö¤Ê¤É¤ÇÌòÎ©¤ÄÃÎ¼±¡¢¥¹¥­¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë