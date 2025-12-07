¹Ã»Ò±àÄÌ»»40¾¡¤ò¸Ø¤ëÌ¾¾­¤Ç¡¢20Ç¯11·î¤ËÂ¾³¦¤·¤¿¾ïÁí³Ø±¡¸µ´ÆÆÄ¤ÎÌÚÆâ¹¬ÃË»á¤ò´§¤·¤¿¡ÖÂè13²óÌÚÆâ¹¬ÃË´ú¾¯Ç¯ÌîµåÂç²ñ¡×Âè2Æü¤Ï7Æü¡¢°ñ¾ë¸©Î¶¥±ºê»Ô¤ÎTOKIWA¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÎ¶¥±ºê¤Ê¤É¤Ç3²óÀï¡¢½à¡¹·è¾¡12»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿¾ïÈØÆð¼°Ìîµå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¤Ï½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔÂà¡£3ÀïÏ¢Â³2·åÆÀÅÀ¤ÎÃÝ±à¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥º¤Ê¤ÉÃÏ¸µ¡¦°ñ¾ë¤Î3¥Á¡¼¥à¤Èºë¶Ì¸©µÈÀî»Ô¤ÎµÈÀî¥¦¥£¥ó¥°¥¹¤¬¥Ù¥¹¥È4¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤Ï13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡þÂè1