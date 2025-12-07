11·î¤Î¾®ÁÒ¶¥ÎØº×¤òÍ¥¾¡¤·¤¿°¤ÉôÂó¿¿¡Ê35¡áµÜ¾ë¡Ë¤ÎÍ¥¾¡Êó¹ð²ñ¤¬7Æü¡¢¤¤¤ï¤­Ê¿¶¥ÎØ¾ìÆâ¤Î¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£°¤Éô¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢¡ÊG1½éÍ¥¾¡¤Î¡Ë¼Â´¶¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¤±¤É¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤Ë´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¡Ê¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¡Ë¶¯¤¤¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Ï°µÅÝÅª¤Ë¼å¼Ô¤À¤±¤É´èÄ¥¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÄ©Àï¼Ô¤È¤·¤Æ·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£