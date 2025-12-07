NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê±é¡¦²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤ÎºÇ´ü¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÆüËÜÂç³Ø¤ÎÁáÀîÃÒ¶µ¼ø¤Ï¡Ö´²À¯9Ç¯¡Ê1797Ç¯¡Ë5·î6Æü¤Ë48ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢µººî¼Ô¤ÎÂìÂô¡Ê¶ÊÄâ¡ËÇÏ¶×¤¬µ­Ï¿¤·¤¿»à°ø¤¬Í­ÎÏ¤À¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¼Ì¿¿Äó¶¡¡áWireImage¡¿¥²¥Ã¥Æ¥£¡¿¶¦Æ±ÄÌ¿®¥¤¥á¡¼¥¸¥º2024Ç¯12·î16Æü¡¢Âè49²óÊóÃÎ±Ç²è¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó - ¼Ì¿¿Äó¶¡¡áWireIm