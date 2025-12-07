ÇÐÍ¥¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¤¬¡¢¼ø¾Þ¼°¡Ö2025 AAA¡×¤Ç¡È5´§¡É¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÄ¦¹ï¤«¤È¡Ä¡×¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¡¢Èþ¤·¤¹¤®¤ë²£´éµî¤ë12·î6Æü¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¤Ï¹âÍº¡Ê¥«¥ª¥·¥å¥ó¡Ë¹ñ²ÈÂÎ°é¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö2025 Asia Artist Awards¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö2025 AAA¡×¡Ë¤Ç¥¢¥¸¥¢¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¡¢¥Ù¥¹¥È¥«¥Ã¥×¥ë¾Þ¡¢¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾Þ¡¢10¼þÇ¯¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥ê¡¼¥«¥Ã¥×¥ë¾Þ¡¢¤½¤·¤ÆÂç¾Þ¤Ç¤¢¤ëº£Ç¯¤Î¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£Netflix¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¡Ù¤ÈJTBC¥É¥é