¡þB¥ê¡¼¥°2025¡½26¥·¡¼¥º¥óB1Âè12ÀáGAME2Âçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ68¡½93¥¢¥ë¥Æ¥£¡¼¥êÀéÍÕ¡Ê2025Ç¯12·î7Æü¤ª¤ª¤­¤Ë¥¢¥ê¡¼¥ÊÉñ½§¡ËÂçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ¤ÎÏ¢¾¡¤Ï3¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£1Q¤³¤½21¡½16¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤¬¡¢2Q¤ËµÕÅ¾¤òµö¤¹¤È¡¢¸åÈ¾¤Ï°ìÊýÅª¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Æ¤Ð¾¡Î¨5³ä¤È¤Ê¤ë»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï9¾¡11ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ç8ËÜ·è¤á¤¿¤¬¡¢ÁÀ¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¿ô¤Ï34ËÜ¤ÇÀ®¸ùÎ¨¤¬23¡¦5¡ó¡£17ËÜÃæ9ËÜ¤ò·è¤á¤¿¡ÊÀ®¸ù