¤­¤ç¤¦¡Ê7Æü¡Ë¸á¸å4»þ²á¤®¡¢²¬»³»ÔÃæ¶è²¼¤Î¹ñÆ»250¹æ¤Ç¡¢»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¡Ú²èÁü①¡Û¤Ï¸½¾ì¤ÎÃÏ¿Þ¡Ë ¡ÚÃÏ¿Þ¤ò¸«¤ë¡Û»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ï ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼Ö6Âæ¤Î¶ÌÆÍ¤­»ö¸Î¤È¤ß¤é¤ì¡¢¸á¸å5»þ¸½ºß¡¢¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦¸ò¸ßÄÌ¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£µßµÞ¼Ö¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾Ü¤·¤¤¤±¤¬¿Í¤Î¾ðÊó¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÆüËÜÆ»Ï©¸òÄÌ¾ðÊó¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹ñÆ»250¹æ¤Ï