ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡¦Ì£Á´¥É¥é¥´¥ó¥º¸ø¼°¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥º¡×¤ÎÎÓê÷¡Ê¥ê¥ó¡¦¥·¥ã¥ó¡Ë¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬2025Ç¯11·î26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤é¤·¤¤±ð¤ä¤«¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥É¥ì¥¹¤Î¿þ¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¤ÆÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿»Ñ¤òÅê¹Æ¡£Èþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬¤Î¤¾¤­¡¢¥É¥ì¥¹¤Î¿þ¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¤Æ¾®Áö¤ê¤ä¥¿¡¼¥ó¤ò¤ß¤»¤ë»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö