¡Ö7ºÐ¤Î»þ¡Ê1992Ç¯¡Ë¡¢½éÂå¼ãÇµ²Ö¤µ¤ó¤¬¥â¥ó¥´¥ëÁêËÐ¤Î±ÑÍº¤À¤Ã¤¿Éã¤òË¬¤Í¤Æ¼«Âð¤Ë¤¤¤é¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×ÇòË²æÆ¤Ï¿ÀÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸À¤Ã¤¿¡£¡ÒÅÚÉ¶¤Îµ´¡Ó¤¬À¤³¦¤ÎÁêËÐ¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ò¤¿¤É¤ëNHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÎÎ¹¤ÎÅÓÃæ¤Ç¥â¥ó¥´¥ë¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤³¤Î»þ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆÏ¤±½Ð¤ò¡ÄÂà¿¦Ä¾Á°¤Î¡ÖÇòË²¡×¤Î¡È¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¡É¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤À¤Ê¤¢¤È´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬ÆüËÜ¤ÎÁêËÐ¤ËÌ¥¤«¤ì¤ë¤­¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡×Ãæ³Ø3Ç¯¤Þ