¾­´ý¤ÎÂè3²óÃ£¿ÍÀï¤Ï7Æü¡¢ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¤ÎÎ©Àî¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ç½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢·è¾¡¤Ç¤ÏÀè¼ê¤Î¿¹Æâ½ÓÇ·¶åÃÊ¡Ê55¡Ë¤¬±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¡Ê55¡Ë¤ò135¼ê¤Ç²¼¤·¡¢½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Æ±´ýÀï¤Ï4·î1Æü»þÅÀ¤Ç50ºÐ°Ê¾å¤Î´ý»Î¤¬½Ð¾ì»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¸ø³«¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡£¿ô¡¹¤ÎÌ¾¾¡Éé¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿±ÊÀ¤Ì¾¿ÍÆ±»Î¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ï974¿Í¤ÎÇ®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬Ç®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£Î¾¼Ô¤ÎÄÌ»»ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï±©À¸¤Î80¾¡62ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£