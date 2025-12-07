J£±¾º³Ê¤Ø¤ÎÆ»¤¬Àä¤¿¤ì¤¿¡£º£µ¨¤ÎJ£²¤ò£µ°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Ï12·î£·Æü¡¢J£±¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½à·è¾¡¤ÇÆ±£´°Ì¤ÎÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£ 24Ê¬¤Ëº´Æ£Î¿²æ¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿ÈØÅÄ¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ì¤º¡¢82Ê¬¤ËÆ±ÅÀÃÆ¤ò¸¥¾å¡£·è¾¡¤Ø¿Ê¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¾¡Íø¤¬É¬¿Ü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤º¤Ë£±¡Ý£±¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ÌµÇ°¤Î½à·è¾¡ÇÔÂà¡£¤³¤Î·ëËö¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¸ÀÍÕ