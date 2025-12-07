¡ÖBCN¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×2025Ç¯11·î24Æü¡Á30Æü¤ÎÆü¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Á¥§¥¢¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1°ÌIskur V2 X Zenless Zone Zero EditionRZ38-05310400-R3UA¡ÊRazer¡Ë2°ÌPro-X V2 ¥°¥ì¥¤AKR-PRO-X/GREY/V2¡ÊAKRacing¡Ë3°ÌWolf ¥°¥ì¡¼AKR-WOLF-GREY¡ÊAKRacing¡Ë4°ÌRX680 ¥°¥ì¡¼RX680-GREY¡ÊGXTRACE¡Ë5°ÌPro-X V2 ¥Ö¥ë¡¼AKR-PRO-X/BLUE/V2¡ÊAKRacing¡Ë6°ÌOVERTURE ¥Ö¥é¥Ã¥¯AKR-OVERTU