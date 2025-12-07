J3¥êー¥°¤ò£µ°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ï¡¢¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ç¤ÎJ2¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤·£´°Ì¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ãー¥íµÜºê¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡££·Æü¸á¸å¡¢µÜºê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Î½à·è¾¡¡£¼¯»ùÅç¤ÏµÜºê¤Ë£°ÂÐ£²¤ÇÇÔ¤ì¡¢J2¾º³Ê¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£