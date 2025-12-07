¡Ö2025Ç¯Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢½½ÂçÎ®¹Ô¸ì¡×¤¬12·î5Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¡ÖÂè15¼¡¸Þ¥«Ç¯·×²è¡×¡¢9·î3Æü¤Î±ÜÊ¼¼°¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¦¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¡¢DeepSeek¡Ê¿¼ÅÙµáº÷¡Ë¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¡ÖÁÉÄ¶¡Ê¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°¡Ë¡×¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¾·ô·ÐºÑ¡¢°é»ùÊä½õ¶â¡¢²Ê³Ø¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¡¢¥Í¥Ã¥ÈÀ¸ÂÖ·Ï¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë