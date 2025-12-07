º£Ç¯¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤ËÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿À®µÜ´²µ®¡Ê43¡Ë¤¬7ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥á¥·¥É¥é¡Á·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£9Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ½Ð±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£À®µÜ¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¡Ö¤ªµÙ¤ß¤·¤Æ¤Æµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£9Ç¯¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢X¤Ç¤Ï¡Ö¸«¤¿ÌÜÁ´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ä¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤ÇÀ®µÜ¤Ï¡Öº£Æü¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤Æ¤ëºÇÃæ¤Ë¡Ø¤³¤Î