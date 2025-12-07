12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¹±Îã¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯È¯ÇäÆü¤ËÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡ª¤Õ¤Ã¤¯¤é¤Ä¤ä¤Ä¤ä¤Î¥Ð¥ó¥º¤Î´Ö¤«¤é¤Ï¡¢¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤È¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥ì¥¿¥¹¤¬¤Î¤¾¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÖ²¼¤Ë¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾Æ¤­ÌÜ¤Î¤Ä¤¤¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥Ñ¥Æ¥£¡£¥Ð¥ó¥º¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÇöÀÚ¤ê¤Î¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤¬¥Ñ¥Æ¥£¤Î¾å¤ËÀÞ¤ê½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ