ºòÇ¯£¸·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢Âè£´£¸²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿±Ç²è¡Ö»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡×¡Ê°ÂÅÄ½ß°ì´ÆÆÄ¡Ë¤Î½é¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¡Ö¿´ÇÛÌµÍÑ¥Î²ðÅ·²¼¸æÌÈ¡×¤¬À©ºî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬£·Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Íè½Õ¤Ë»£±Æ³«»Ï¡¢£··î¤«¤é£Â£Ó¡Ý£Ô£Â£Ó¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤Ç¤Ï¡Ö¿´ÇÛ¤´ÌµÍÑ¡ª¡×¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¹âºä¿·º¸±ÒÌç¡Ê»³¸ýÇÏÌÚÌé¡Ë¤ËÆùÇö¤¹¤ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¿´ÇÛÌµÍÑ¥Î²ð¤¬¼çÌò¤Ë¡£±Ç²è¤ÈÆ±¤¸¤¯ÇÐÍ¥¤ÎÅÄÂ¼¥Ä¥È¥à¤¬±é¤¸