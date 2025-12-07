£·Æü¤Î£Ô£Â£Ó¡Ö½µ´©¤µ¤ó¤Þ¤È¥Þ¥Ä¥³¡×¤Ç¤Ï¡¢»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÎà»÷¥¿¥ì¥ó¥È¡×°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë£Ê£Ï£Ù¤È¥æ¡¼¥¸¤¬Èæ³Ó¤µ¤ì¤¿¡£¥æ¡¼¥¸¤Î¹ëÅ¡¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ÆÁûÁ³¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤¬±Ç¤µ¤ì¤ë¤È¡¢µÈÂ¼¿ò¤Ï¡Ö¤Ç¤±¤¨¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢¤µ¤ó¤Þ¤È¥Þ¥Ä¥³¤â¡Ö¤¦¤ï¡Á¡ª¡×¤È¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¡Ö£Ê£Ï£Ù¤Î¼«Âð¤¬¤¹¤Ã¤Ý¤êÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤¢¤í¤¦¥ê¥Ó¥ó¥°¡×¡Ö¥­¥Ã¥Á¥ó¤âÊ»¤»¤ë¤È¤Ê¤ó¤È£·£°¾ö¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¡¢ÆÃÃí¤Ç£²Âæ·×£±£°£°Ëü±ß¤È¤¤¤¦¼Ö¤Î¤ª¤â