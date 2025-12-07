ÇÐÍ¥¤ÎÇÐÍ¥Æ£²¬¹°¡¢¡Ê79¡Ë¤¬7Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼¡½÷¤Ç½÷Í¥¤ÎÅ·æÆÅ·²»¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£Å·æÆ¤¬¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö³§ÍÍ¡ª¿ë¤Ë¾ðÊó²ò¶Ø¤Ç¤¹¡£²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëÂè4ÃÆ..¡ªTTFCºÇ¿·ºî¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¡Ö¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥ºwith¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ùº£ºî¡¢½÷À­ÈÇ¡È²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼1¹æ¡É¡Ú²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º¡Û¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡ª²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º¤È¤·¤ÆW¼ç±é¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­