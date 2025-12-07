£¶ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×¡ÊÅÚÍË¡¦¸á¸å£±£±»þ¡Ë¤Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡Ö¤á¤ë¤ë¡×¤³¤ÈÀ¸¸«°¦ÎÜ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤­¤Ã¤«¤±¤ä°Õ³°¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¾®³Ø£´Ç¯¡¢£¹¡Á£±£°ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡££Í£Ã¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤«¤é¡Ö¤â¤È¤â¤È¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¡ÊÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¿¡Ë¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡£°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤­¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Êì¤¬¤â¤¦Âç¹¥¤­¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ë¤«°Â¼¼¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¡×¤È¤á¤ë¤ë¡£