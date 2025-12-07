¡þWBCÀ¤³¦¥é¥¤¥Èµé»ÃÄê²¦ºÂ·èÄêÀï¥ª¥·¥ã¥­¡¼¡¦¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡ã12²óÀï¡ä¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Õ¥ë¥È¥ó¡Ê2025Ç¯12·î6ÆüÊÆ¡¦¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡ËWBCÀ¤³¦¥é¥¤¥Èµé»ÃÄê²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ç¡¢Æ±À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¥ª¥·¥ã¥­¡¼¡¦¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡Ê32¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤ÈÆ±¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Õ¥ë¥È¥ó¡Ê31¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤¬·ãÆÍ¡£·×ÎÌ¼ºÇÔ¤·¤¿¥Õ¥ë¥È¥ó¤Ï¡¢È½Äê0¡½3¤Ç´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ï¡¢Åö½é¥Õ¥ë¥È¥ó¤¬WBCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¤Ë