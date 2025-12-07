¡þ½ÀÆ»¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡ÊGS¡ËÅìµþÂç²ñºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯12·î7ÆüÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î³ÑÅÄ²Æ¼Â¡Ê33¡áSBC¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤¬¡¢¾®³ØÀ¸¤È¤Î¥¨¥­¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£4ÂÐ4¤ÎÃÄÂÎÀï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¸ÞÎØ¡¦À¤³¦Áª¼ê¸¢¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Ï³ÑÅÄ¤ÎÂ¾¤Ë¡¢½÷»Ò63¥­¥íµé¤ÎËÙÀî·Ã¤µ¤ó¡¢ÃË»Ò66¥­¥íµé¤Î´Ý»³¾ë»ÖÏº¤µ¤ó¡¢ÃË»Ò73¥­¥íµé¤Î¶¶ËÜÁÔ»Ô¤µ¤ó¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¡£³ÑÅÄ¤Ïº¸¤«¤é¤Î¾®³°´¢¤ê¤ÇÀè¤ËÍ­¸ú¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼è¤ë¤È¡¢Áê¼ê