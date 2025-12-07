Image: Looki ËèÆü¤Îµ­²±¤òµ­Ï¿¤·¤è¤¦¡£ÎÉ¤¯¤â°­¤¯¤â¡¢¿Í¤Ï»þ´Ö¤È¶¦¤Ëµ­²±¤¬Çö¤é¤¤¤Ç¤æ¤¯À¸¤­Êª¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤É¤¦¤Ç¤âÎÉ¤¤µ­²±¤Ï¤¹¤°¤ËËº¤ì¡¢Âç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤ÁÛ¤¤½Ð¤â¤¤¤Ä¤«¤Ï¥Ü¥ó¥ä¥ê¡£¤³¤ì¤Ï¼ä¤·¤¤¤·Èá¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿È¤ËÃå¤±¤ë¤ÈÃÇÂ³Åª¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¡¢¥é¥¤¥Õ¥í¥°¥«¥á¥é¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ½éÅÐ¾ì¤Ï2013Ç¯¤Î¡ÖNarrative Clip¡×¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¼ª¤Ë¤·¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ