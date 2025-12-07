¥Ð¥ìー¥Üー¥ëSV¥êー¥°½÷»Ò¡¢¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¤Ï£·Æü¡¢¥Ûー¥à¼òÅÄ»Ô¤Ç¥êー¥°¼ó°Ì¤ÎNEC¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤­¤Î¤¦¤Ï¡¢ÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤â4¿Í¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤òÍÊ¤¹¤ë¥êー¥°¼ó°Ì¤ÎNEC¤«¤é1¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì¡£º£µ¨ºÇÂ¿¤Î1300¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£ »î¹ç¤Ï¡¢¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì¤ÎÇ´¤ê¶¯¤¤¼é¤ê¤Ç¥é¥êー¤¬Â³¤¯Å¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¶¥¤êÉé¤±¤ë¥·ー¥ó¤¬