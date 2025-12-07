[12.7 J2¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½à·è¾¡ FCÂçºå 1-0 ¶âÂô Axis]J2¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½à·è¾¡¤¬7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢J3Ç¯´Ö½ç°Ì3°Ì¤ÎFCÂçºå¤ÏÆ±6°Ì¤Î¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¤Ë1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£·è¾¡¤Ï14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Æ±4°Ì¤Î¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê¤ÈÀï¤¦¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ï½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤È¤â¤Ë¥ê¡¼¥°Àï¾å°Ì¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢FCÂçºå¤ÏËÜµòÃÏ¤ÎÅìÂçºå»Ô²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤­¤º¡¢¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è¤ÎËÜµòÃÏAxis¥Ð¡¼¥É¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÏFC