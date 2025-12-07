£·¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£á£ï£å£î¡Ê¥¢¥ª¥¨¥ó¡Ë¡×¤¬£·Æü¡¢Åìµþ¡¦Ë­½§£Ð£É£Ô¤Ç¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡ÖÊü²Ý¸å¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡££Â£Ô£Ó¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡Ö£È£Ù£Â£Å¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ø¤Î½é½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡õ£Ô£Å£Á£Í¤Î¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ£´·î¤Ë·ëÀ®¡££±£°·î¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ÖÀÄ½Õ¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµ­Ç°¤·¤¿º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢£·¿Í¤¬¡Ö£á£ï£å£î¹â¹»¡×¤ÎÀ¸ÅÌ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£À©Éþ»Ñ