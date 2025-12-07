¥«¥¿¡¼¥ë¹Ò¶õ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥Ï¥Þ¥É¡¦¥¢¥ê¡¦¥¢¥ë¡¦¥Ï¥Æ¥ë»á¤ò¥°¥ë¡¼¥×ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ë12·î7ÆüÉÕ¤±¤ÇÇ¤Ì¿¤·¤¿¡£¥Ð¥É¥ë¡¦¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¢¥ë¡¦¥á¡¼¥ëCEO¤Î¸åÇ¤¤È¤Ê¤ë¡£¥¢¥ë¡¦¥«¥Æ¥ë»á¤Ï¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¥¨¥Ê¥¸¡¼¤Ç¾åµé¿¦¡¢¥Ï¥Þ¥É¹ñºÝ¶õ¹Á¤ÇºÇ¹â¼¹¹ÔÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCOO¡Ë¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¹Ò¶õ¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¼Ò¡£¶õ¹Á±¿±Ä¤Î°ÂÁ´À­¤È¿®ÍêÀ­¤Î³ÎÊÝ¤òÃ´¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀïÎ¬Åª¤ÊÊý¸þÀ­¤Î·èÄê¡¢¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸úÎ¨²½¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î³ÈÄ¥¡¢¾èµÒÂÎ¸³¤Î·ÑÂ³Åª