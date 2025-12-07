¥¨¥ß¥ì¡¼¥Ä¹Ò¶õ¤Ï¡¢¥É¥Ð¥¤¡Á¥¢¥Ç¥ì¡¼¥ÉÀþ¤Ë¥¨¥¢¥Ð¥¹A350-900ULR·¿µ¡¤ÎÅêÆþ¤ò12·î1Æü¤«¤é³«»Ï¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°777-200LR·¿µ¡¤«¤éµ¡ºà¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥¨¥¢¥Ð¥¹A350-900ULR·¿µ¡¤ÎÏ©ÀþÅêÆþ¤Ï½é¤á¤Æ¡£¥¨¥¢¥Ð¥¹A350-900ULR·¿µ¡¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤ò¡Ö1¡Ý2¡Ý1¡×ÇÛÎó¤Ç32ÀÊ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¤ò¡Ö2¡Ý3¡Ý2¡×ÇÛÎó¤Ç28ÀÊ¡¢¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¤ò¡Ö3-3-3¡×ÇÛÎó¤Ç228ÀÊ¤Î·×298ÀÊ¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ìó15»þ´Ö¤ÎÈô¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ï