¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç10Æü¤«¤é¡¢16ºÐÌ¤Ëþ¤ÎSNSÍøÍÑ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëË¡Î§¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë/David Gray/AFP/Getty Images¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¡ÊCNN¡Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç10Æü¤«¤é¡¢16ºÐÌ¤Ëþ¤ÎSNSÍøÍÑ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëË¡Î§¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£Ç¯ÎðÀ©¸Â¤Ø¤Î»¿ÈÝ¤ÏÊ¬¤«¤ì¡¢»Ü¹Ô¸å¤ÎÆ°¸þ¤Ë¹ñÆâ³°¤«¤éÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ëËÌÅìÉô¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥é¥ó¥É½£¤Î»äÎ©³Ø¹»¡¢¥ª¡¼¥ë¡¦¥»¥¤¥ó¥Ä¡¦¥¢¥ó¥°¥ê¥«¥ó¡¦¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ï8·î¡¢9¡Á10Ç¯À¸¡ÊÆüËÜ¤ÎÃæ³Ø3Ç¯¡Á¹â¹»1Ç¯¤ËÁêÅö¡Ë¤ÎÀ¸ÅÌ300¿Í¤ò¹ÖÆ²¤Ë