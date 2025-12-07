ËÜÅö¤ËÍ­Ç½¤Ê¾å»Ê¤ÎÆÃÄ§¤Ï²¿¤«¡£¥´¡¼¥ë¥É¥é¥Ã¥È¥¸¥ã¥Ñ¥óCEO¤Î´ßÎÉÍµ»Ê¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌµÇ½¤Ê¾å»Ê¤Ï¡ØÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤²áµî¡Ù¤ËÆñÊÊ¤ò¤Ä¤±¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÍ­Ç½¤Ê¾å»Ê¤ÏÂçÀÚ¤Ê¡Ø3¤Ä¤Î¼ÁÌä¡Ù¤ò»È¤Ã¤ÆÉô²¼¤Î¿ÊÄ½´ÉÍý¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢´ßÎÉÍµ»Ê¡Ø¤Ê¤¼¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿marekuliasz¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹ - ¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿marekuliasz