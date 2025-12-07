·ëº§¤Ëµá¤á¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¡¢»þÂå¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØ¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û175cm¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó½Ð±é¤Î26ºÐ½÷Í¥¡¢160cm¤Î37ºÐ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤¬·ëº§Á´¹ñ¤ÎÌ¤º§ÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·ÐºÑÎÏ¡×¤ä¡ÖÍÆ»Ñ¡×¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤é¤ì¤ë´Ø·¸¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ë¥È¥°¥ë¡¼¥×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡ÖOmiai¡×¤¬¡¢Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÌ¤º§¤Î