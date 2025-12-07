¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎËÜÅÄ¿¿ô¥¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤¬2025Ç¯12·î4Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É¹¾å¤Ç¤Î°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¥ê¥ó¥¯¤¬Ä¶´¨¤¤µ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¡×ËÜÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥ó¥¯¤¬Ä¶´¨¤¤µ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È3Ëç¤òÅê¹Æ¡£3¥Ñ¥¿¡¼¥ó°Û¤Ê¤ë°áÁõ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢1ËçÌÜ¤Ç¤ÏÇò´ðÄ´¤Îßê¤Ó¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤Ç¡¢È±¤Ï¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2ËçÌÜ¤Ç¤ÏÇö¤¤¥Ô¥ó¥¯·Ï¤Î