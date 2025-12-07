◆ラグビー関東大学対抗戦明大２５―１９早大（７日、国立競技場）伝統の早明戦による優勝決定戦は、２位・明大が１位・早大を２５―１９で破り逆転Ｖ。２０２０年以来、５季ぶりの優勝を果たした。早大は、対抗戦２連覇はならなかった。この試合、最も印象に残った選手に選ばれたのは早大ＦＢの矢粼由高（３年）。前半１８分には、敵陣左サイド２２メートルライン内のラインアウトを起点とし、ボールを持った矢