¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡Ö¥¶¡¦¥Þ¥ß¥£¡×¤Î¼ò°æµ®»Î¡Ê34¡Ë¤¬7ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¡ÊÅÚÍËÁ°5¡¦55¡¢ÆüÍËÁ°7¡¦30¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£º£Ç¯¤Î¼ý»Ù¤òÌÀ¤«¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤³¤½¤Ï¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¤ª¶â»ý¤Á¤Ø¤ÎÆ»¡×¤òÊüÁ÷¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅê»ñ¤Ç¡¢¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤«¤é¤½¤Î¿´ÆÀ¤ò³Ø¤Ö¿·´ë²è¤Ç¡¢5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖKEYTOLIT¡Ê¥­¥Æ¥ì¥Ä¡Ë¡×¤ÎÃö¼íÁóÌï¡¢ÁêÊý¤ÎÎÓÅÄÍÎÊ¿¤È¤È¤â¤Ë¥í¥±¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¼ò°æ¤È¸À¤¨