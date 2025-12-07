£Ô£Â£Ó¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡×¤Ï¡¢£¹Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡££·Æü¤Ë¤ÏÄ¾Á°£Ó£Ð¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢²½ÀÐÃË¡¦¾¡ÃË¡ÊÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ë¤Î¡Ö·ã¥ä¥ÐÈ¯¸À½¸¡×¤¬¥é¥ó¥­¥ó¥°²½¤µ¤ì¤¿¡£¸åÇÚ¤ò±é¤¸¤ëÁ°¸¶¿ð¼ù¤È°É²Ö¤é¤¬½Ð±é¤·¡¢£Ö£Ô£Ò¤Ë¤Ä¤Ã¤³¤ß¡££¹°Ì¡Ö¤ªÁ°¤ÎÈà½÷ÎÁÍýºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢Á°¸¶¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç£¹°Ì¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤«¡©¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡££¶°Ì¡ÖÃË¤¬Ä«¤«¤éÎÁÍý¤¹¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤À¤í¡×¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤¦¤¹¤Ç¤Ë¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î´¶¤¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬