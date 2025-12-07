FIFA(¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ)¤Ï7Æü¡¢2026Ç¯¥µ¥Ã¥«¡¼ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸»î¹çÆüÄø¤È²ñ¾ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ï½Ð¾ì48¥Á¡¼¥à¤¬¡¢A¡ÁL¤Î12¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀï¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×F¤ËÆþ¤Ã¤¿ÆüËÜ(FIFA¥é¥ó¥¯18°Ì)¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥À(7°Ì)¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢(Æ±40°Ì)¡¢²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕB¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï½éÀï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Æ¥­¥µ¥¹½£¤Î¥À¥é¥¹¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥ª¥é¥ó¥À¤ÈÂÐÀï¡£¥ª¥é¥ó¥À¤ÏÁ°²ó