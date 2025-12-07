¿Í¤È¥¯¥Þ¤Î¤¹¤ßÊ¬¤±¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½©ÅÄ¸©¤Ï»ÔÄ®Â¼¤È¶¦¤Ë¡¢¿Í¿ÈÈï³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÃÏ°è¡Ö´ÉÍý¶¯²½¥¾¡¼¥ó¡×¤ÎÀßÄê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Íè½Õ¤Ë¤Ï¡¢¥¾¡¼¥óÆâ¤Ç¸ÄÂÎ¿ô¤Î¸º¾¯¤òÌÜÅª¤Ë¤·¤¿¡Ö´ÉÍýÊá³Í¡×¤ò¶¯²½¤·¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Ø¤Î½ÐË×¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤òÁÀ¤¦¡£¸©¤Ï¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤ÎÁá¤¤ÃÊ³¬¤ËÁ´»ÔÄ®Â¼¤ÇÀßÄê¤ò½ª¤¨¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£¡ÊÆ£ÅÄÍÛÊ¿¡Ë¸©¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥¯¥Þ¤¬À¸Â©¤¹¤ë±ü»³¤ò¡Ö¥³¥¢À¸Â©ÃÏ°è¡×¡¢¿Í¤¬½»¤à½»ÂðÃÏ¤äÇÀÃÏ¤Ê¤É¤ò¡ÖËÉ½ü¡¦ÇÓ