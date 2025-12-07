Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÃíÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À2025Ç¯¤Î¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2025Ç¯2·î13Æüµ­»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡ö¡ö¡ö³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È»³ËÜÁá¿¥¤Ç¤¹¡£¢¡¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é·ëº§¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤Çº§³è¤ò¤ä¤á¤¿ÃËÀ­¤Î¤½¤Î¸å²ÁÃÍ´Ñ¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¡¢·ëº§¤·¤Æ¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤»þÂå¡£º§³è¤ò¤·¤Æ