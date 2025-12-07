ÀéÍÕ¡½ÂçµÜ¸åÈ¾¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ëÀéÍÕ¡¦²ÏÌî¡Êº¸¡Ë¡£GK²ÃÆ£¡á¥Õ¥¯¥¢¥êJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ï7Æü¡¢ÀéÍÕ»Ô¤Î¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ê¤É¤Ç½à·è¾¡¤Î2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢13Æü¤Î·è¾¡¤ÏÀéÍÕ¡½ÆÁÅç¤Î´é¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£J2¤Ç3°Ì¤À¤Ã¤¿ÀéÍÕ¤ÏÆ±6°Ì¤ÎÂçµÜ¤Ë°ì»þ¤Ï0¡½3¤È¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Ê¤¬¤é¤â4ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ4¡½3¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡£Æ±4°Ì¤ÎÆÁÅç¤Ï1¡½1¤ÇÆ±5°Ì¤ÎÈØÅÄ¤È°ú¤­Ê¬¤±¡¢¥·¡¼¥º¥ó¾å°Ì¤ò¾¡¼Ô¤È¤¹¤ëµ¬Äê¤Ë¤è¤ê·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£ÆÁÅç¡½ÈØÅÄ