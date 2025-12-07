¡ÖÂîµå¡¦º®¹çÃÄÂÎ£×ÇÕ¡×¡Ê£·Æü¡¢À®ÅÔ¡Ë½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï¥É¥¤¥Ä¤ò£¸¡Ý£³¤Ç²¼¤·¡¢Æ±ÆüÌë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£·è¾¡¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£Âè£±»î¹ç¤Îº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç°ËÆ£ÈþÀ¿¡¢¼ÄÄÍÂçÅÐÁÈ¤¬°µ´¬¤Î¶¯¤µ¤ò¤ß¤»¤Æ¡¢£³¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¡£Â³¤¯Âè£²»î¹ç¤Î½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤ÏÄ¥ËÜÈþÏÂ¤¬£²¡Ý£±¤ÇÀ©¤·¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¹­¤²¤¿¡£Âè£³»î¹ç¤ÎÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤Ï¾¾Åçµ±¶õ¤¬£±¡Ý£²¤È¶ìÀï¤·¤¿¤¬¡¢Âè£´»î¹ç¤ÎÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¾¾Åç¡¢¸Í¾åÈ»ÊåÁÈ¤¬£²