¡ÚJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ ½à·è¾¡¡Û(¥Õ¥¯¥¢¥ê)ÀéÍÕ 4-3(Á°È¾0-2)ÂçµÜ<ÆÀÅÀ¼Ô>[Àé]¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª(71Ê¬)¡¢¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É(77Ê¬)¡¢É±ÌîÀ¿(84Ê¬)¡¢²ÏÌîµ®»Ö(87Ê¬)[Âç]ÀôÉ¢Ü¿(20Ê¬)¡¢´Ø¸ý³®¿´(32Ê¬)¡¢¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥ë¡¦¥·¥ë¥Ð(48Ê¬)<·Ù¹ð>[Àé]¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª(57Ê¬)[Âç]²ÃÆ£Í­µ±(71Ê¬)´Ñ½°:17,074¿Í¼ç¿³:Âç¶¶ÐÒÍ´¨§ÀéÍÕ¤¬¸åÈ¾3ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤«¤é¤ÎÂçµÕÅ¾·à! 17ºÐÉ±ÌîÀ¿¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¼ì·®Æ±ÅÀÃÆ! ÂçµÜ¤Ï¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë