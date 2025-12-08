¡ÚJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ ½à·è¾¡¡Û(ÌÄÌçÂçÄÍ)ÆÁÅç 1-1(Á°È¾0-1)ÈØÅÄ<ÆÀÅÀ¼Ô>[ÆÁ]¥È¥Ë¡¼¡¦¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó(82Ê¬)[ÈØ]º´Æ£Î¿²æ(24Ê¬)<·Ù¹ð>[ÆÁ]°æ¾åÀ»Ìé(57Ê¬)¡¢¥È¥Ë¡¼¡¦¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó(83Ê¬)[ÈØ]ÇÜ°æ¸¬(65Ê¬)¡¢¥ä¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥ó¥Ù¥ë¥Õ(84Ê¬)¡¢¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥°¥é¥Ã¥µ(90Ê¬+6)¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ú¥¤¥·¥ç¥Ã¥È(90Ê¬+6)¡¢¶â»ÒÂçµ£(90Ê¬+10)´Ñ½°:11,387¿Í¼ç¿³:¹âºê¹ÒÃÏ¨¦ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿ÆÁÅç¤¬¾º³ÊPO·è¾¡¤Ø!5Ç¯¤Ö¤êJ1Éüµ¢¤Ë²¦¼ê! ÈØÅÄ¤Ï¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹