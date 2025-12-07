ÆüÊÛÏ¢¤Ï¡¢ÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«À©ÅÙ¤Ë´Ø¤·¡¢2¿Í¤Î¸µºÇ¹âºÛÈ½»ö¤¬½ê´¶¤ò½Ò¤Ù¤¿Æ°²è¤ò¸ø¼°¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤âÈ½»ö»þÂå¤Ë¡¢É×ÉØÊÌÀ«¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¸½¹Ô¤ÎÆ±À«µ¬Äê¤Ï¹ç·û¤È¤·¤¿ºÇ¹âºÛÂçË¡Äî¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë´ØÍ¿¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢ÁªÂòÅªÊÌÀ«¤Î¼Â¸½¤¬É¬Í×¤À¤È¼çÄ¥¤·¡¢¿Í¸¢¤Ê¤É¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¾­ÍèÅª¤Ë¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤¬¡Ö°ã·û¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£ºÇ¹âºÛÂçË¡Äî¤Ï2015Ç¯¤ÎÈ½·è¤È21Ç¯¤Î·èÄê¤Ç¡¢¸½¹Ôµ¬Äê¤ò¡Ö