ÇÐÍ¥¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¤¥â¥ó¤¬¿·ºî±Ç²è¡Ö¥ª¥Ç¥å¥Ã¥»¥¤¥¢¡×¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÉ¦¤Ï¡¢ÉÕ¤±É¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¥Û¥á¥í¥¹¤ÎÆ±Ì¾½ö»ö»í¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿2006Ç¯¸ø³«Í½Äê¤Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¡¦¥Îー¥é¥ó´ÆÆÄºî¤Ç¼çÌò¥ª¥Ç¥å¥Ã¥»¥¦¥¹¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¤¥â¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥£¥Ã¥°¤äÉÕ¤±É¦¡×¤¬·ù¤¤¤À¤È¤¤¤¦´ÆÆÄ¤«¤é¡¢É¦¤ò¿­¤Ð¤¹¤è¤¦¤ËÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤Ï»Ò¶¡¤Ë¤ÏÆëÀ÷¤ß¤Ë¤¯¤¤¤«¤â¡ªÉ¦¥Üー¥Üー¤Î¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¤¥â¥ó ¥Î&#1254