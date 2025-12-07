J¥ê¡¼¥°¤Ï12·î£·Æü¡¢J£±¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î½à·è¾¡¤ò³«ºÅ¡£ÌÄÌç¡¦ÂçÄÍ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯ ¥Ý¥«¥ê¥¹¥¨¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Î½ç°Ì¤¬£´°Ì¤ÎÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤È£µ°Ì¤Î¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤ÏÇ¯´Ö½ç°Ì¤Ë¤è¤ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢´Ä¶­ÌÌ¤Ç¤Ï¾å°Ì¥¯¥é¥Ö¤ÎÆÁÅç¤¬¥Û¡¼¥à³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£¾ò·ïÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÆÁÅç¤Ï°ú¤­Ê¬¤±°Ê¾å¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ÈØÅÄ¤¬·è¾¡¤Ø¿Ê¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¾¡Íø¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÀÑ¶ËÀ­¤ò