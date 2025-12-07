ÌÀÆü8Æü¤Î¶áµ¦ÃÏÊý¤Ï¡¢ËÌÉô¤ÈÃæÉô¤Ç¤Ï±À¤¬¹­¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢±«¤Î¹ß¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÉô¤Ç¤ÏÍë¤òÈ¼¤¦¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢µÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤äÍîÍë¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£µ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¯¡¢Ãë´Ö¤Ï20¡î¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë½ê¤â¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÌÀÆü8Æü¤Ë¤ï¤«±«¤äÍë±«¤ËÃí°ÕÌÀÆü8Æü¤Ï¡¢´¨ÎäÁ°Àþ¤¬ÆüËÜÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤·¤¿¸å¡¢Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¶áµ¦ÃÏÊý¤ÎËÌÉô¤ÈÃæÉô¤Ç¤Ï¡¢±À¤¬¹­¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÉô¤Ç¤ÏÄ«¤«¤é±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢