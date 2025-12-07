¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½à·è¾¡ÀéÍÕ£´¡½£³ÂçµÜ¡Ê£·Æü¡¦¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë£Ê£²¤Ç£³°Ì¤ÎÀéÍÕ¤È¡¢Æ±£¶°Ì¤ÎÂçµÜ¤¬ÂÐÀï¤·¤¿£Ê£±¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ï¡¢ÀéÍÕ¤¬£³ÅÀº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ£´¡½£³¤È¾¡Íø¤·¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤·¤¿¡£¥×¥í½é½Ð¾ì¤Î£±£·ºÐ£Í£ÆÉ±ÌîÀ¿¤¬ÃÍÀé¶â¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢·àÅª¤ÊÅ¸³«¤Ç£±£·Ç¯¤Ö¤ê¤Î£Ê£±Éüµ¢¤Ø²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£Á°È¾£²£°Ê¬¡¢£Ã£Ë¤«¤éÂçµÜ£Í£ÆÀôÉ¢Ü¿¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¡£¤µ¤é¤ËÆ±£³£²Ê¬¡¢ÂçµÜ£Ä£Æ´Ø¸ý³®