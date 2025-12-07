7ÆüÀµ¸á¤¹¤®¡¢Ä¹Ìî¸©¾¾ËÜ»ÔËÜ¾±¤Î14³¬·ú¤Æ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ö±ì¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È¶á½ê¤Î¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤ÏÌó20Ê¬¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬4³¬¤Î°ì¼¼¤Î¾²¤ä¥«ー¥Ú¥Ã¥È¡¢¤¤¤¹¤äÅÅµ¤¥¹¥Èー¥Ö¤¬Ç³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ÎÉô²°¤Ë1¿Í¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤ë½÷À­¡Ê99¡Ë¤ÈË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿Í§¿Í¤Î½÷À­¡Ê88¡Ë¤¬¾¾ËÜ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢±ì¤òµÛ¤¦¤Ê¤É¤Î·Ú½ý¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤¬½Ð²Ð¤Î¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£