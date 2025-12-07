ºå¿À¤ÎÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£·Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©¾®Ìî»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¾®Ìî¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ë»²²Ã¡£¼«Á³¤¢¤Õ¤ì¤ë³¹¤Ç²÷À²¤Î²¼¤òÁö¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¸¶¸ý¡¢£Ï£Â¤ÎÀÖÀ±·û¹­»á¡¢½Ó²ð¥³¡¼¥Á¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæÀî¡¢Á¾Ã«¤È¤Î¤¿¤¹¤­¥ê¥ì¡¼¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤òÁö¤Ã¤¿¡££±¡¦£²¥­¥í¤òÁö¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡Ö£²£±¥­¥í¤ÏÌµÍý¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¡ÖËÍ¤ÏÄ¹µ÷Î¥¤òÁö¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¡£¤½¤ì¤ò¶¥µ»¤È¤·¤Æ¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£