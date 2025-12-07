¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ïºî¼Ô¥¹¥º¤µ¤ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤ËµÓ¿§¤ò²Ã¤¨ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸Ç¯²¼¤ÎÆ±Î½¡¦¹õÂô¤µ¤ó¤ËÈà»á¤¬¤Ç¤­¤¿¤ÈÃÎ¤ê¡¢´î¤Ö¼ç¿Í¸ø¡¦Çò»³¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·Áê¼ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬°ìÇ¯Á°¤Ë¹ç¥³¥ó¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢ÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·ªÅÄ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸¹ç¥³¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÖÌÚ¤µ¤ó¤È¤½¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¹õÂô¤µ¤ó¤¬Êª±¢¤«¤é¤½¤ì¤òÎ©¤ÁÊ¹¤­¡£ÍâÆü¤Ë¤ÏÉÔµ¡·ù¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Íâ¡¹Æü¤Ë¤ÏÉáÃÊÄÌ¤ê¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤